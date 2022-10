Viola come il mare | la seconda stagione ci sarà? Parla il produttore

Leggi su isaechia

(Di sabato 15 ottobre 2022) Sta andando in onda in queste settimane la primadiil, la fiction di Canale 5 con Francesca Chillemi e Can Yaman – che interpretano rispettivamenteVitale e Francesco Demir -, che sta appassionando milioni di telespettatori. Proprio per gli appassionati della serie c’è una bellissima notizia, ovvero che lacon protagonisti la Chillemi e Yaman si farà. A dare l’annuncio è stato Luca Bernabei,e Amministratore delegato di Lux Video; mentre a riportare la notizia è stato invece Tv Sorrisi e Canzoni: La? Si farà. Mentre il pubblico aspetta la terza puntata («Riguardate su Mediaset Infinity la scena finale di venerdì scorso, quella coi ritagli di ...