VIDEO MotoGP | Bagnaia “traina” Marquez | Marc in scia alla Ducati

Andiamo, quindi, a rivedere gli highlights delle qualifiche Gran Premio d'Australia di Phillip Island. Orario del via 5.00 italiane, le 14.00 locali.Festeggia Jorge Martin a Phillip Island, almeno per quanto concerne il sabato. Nessuno infatti è riuscito a fare meglio dello spagnolo nelle qualifiche, con Martin proprietario del nuovo record della ...Il Motomondiale torna in Australia dopo 3 anni. Quartararo con 2 soli punti di vantaggio su Bagnaia a 3 gare dalla fine ...Dopo tre anni di assenza a causa della pandemia di Coronavirus la MotoGP torna a fare tappa a Phillip Island: sul caratteristico circuito australiano Bagnaia cerca il sorpasso in classifica su .... Su ...