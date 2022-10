La Gazzetta dello Sport

Nella gara della 2ª giornata di, l'Asvel vince in casa del Valencia per 76 - 77. Guarda ilcon gli highlights del ......Olimpia MILANO ALBA BERLINO STREAMINGE DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA La diretta tv di Milano Alba Berlino sarà trasmessa sulla televisione satellitare: rimane questa la casa dell'... Video Eurolega, Valencia-Asvel 76-77: gli highlights Prima sconfitta in Eurolega per l' Olimpia Milano: al Forum, vince l' Alba Berlino 80-74 all'overtime. La formazione di Messina insegue per tutta la partita, trova il 70-70 all'ultimo minuto, ma cede ...Diretta Milano Alba Berlino streaming video tv, oggi venerdì 14 ottobre 2022: orario e risultato live della partita della Olimpia in Eurolega.