Victoria Beckham cancella il tatuaggio dedicato al marito David | ecco il motivo

Leggi su news.robadadonne

(Di sabato 15 ottobre 2022)è da sempre attentissima al suo look e in grado di lanciare tendenze in fatto di stile, proprio per questo è impossibile non notare eventuali suoi cambiamenti. I più attenti hanno così notato tramite una sua Instagram Story l’assenza sul suo braccio del“DB“, che lei aveva realizzato diversi anni fa come dedica al. Inevitabilmente, come spesso capita in questi casi, molti hanno pensato che la scelta di rimuovere il tatoo fosse il preludio di una crisi in atto, nonostante il loro matrimonio duri ormai da più di vent’anni. Uno dei segni inequivocabili della fine di un rapporto è spesso la decisione di eliminare ogni possibile collegamento alla persona con cui si decide di chiudere. Nel caso di...