Victor Steeman | tragedia senza fine | dopo due giorni morta anche la madre del pilota

Due giorni dopo la morte di, il giovane pilota olandese alfiere della Kawasaki coinvolto martedì in un incidente durante la gara della Supersport 300 a Portimao , si è spenta spenta nella sua casa anche Flora ...In Moto3 come in Supersport 300, secondo il pilota di Saludecio, occorrono grandi cambiamenti se si vogliono evitare tragedie come quella di, ultima di una terribile serie. Perché il ...Due giorni dopo la morte di Victor Steeman , il giovane pilota olandese alfiere della Kawasaki coinvolto martedì in un incidente durante la gara della ...SUPERSPORT 300 - Due giorni dopo la scomparsa del pilota olandese del mondiale Supersport 300 per le conseguenze di un incidente occorso a Portimao, ...