(Di sabato 15 ottobre 2022) Il primo cittadino: 'Servizi perfettamente in funzione e sempre più accessibili per le famiglie in difficoltà del nostro ...

LA NAZIONE

Il primo cittadino: 'Servizi perfettamente in funzione e sempre più accessibili per le famiglie in difficoltà del nostro ...Grande accoglienza riservata al cardinale Simoni in visita nel territorio di, dove è stato accolto dal Sindaco Massimiliano Angori che ha rivolto un calorosodi benvenuto a nome dell'Amministrazione Comunale e della Provincia di Pisa di cui è il Presidente. ... Vecchiano, il saluto del sindaco Angori in occasione del nuovo anno scolastico Il primo cittadino: "Servizi perfettamente in funzione e sempre più accessibili per le famiglie in difficoltà del nostro territorio" ...Doppio evento ad ingresso gratuito. Una conferenza con il professor Ladu, e poi un recital all'Olimpia a cura del Maestro Sandro Ivo Bartoli ...