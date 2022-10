Vaccino Covid | Iss | “Dose booster protegge da malattia grave all’82%”

Leggi su italiasera

(Di sabato 15 ottobre 2022) (Adnkronos) – Laaggiuntiva/delanti-19dallarispetto ai non vaccinati. Lo indica l’Istituto Superiore di Sanità (Iss) nella versione integrale del rapporto settimanale, aggiornato al 12 ottobre. Efficacia che, con il ciclo completo (due dosi), è pari al 62,5% nei vaccinati con da meno di 90 giorni, al 64% nei vaccinati tra 91 e 120 giorni e al 69% oltre 120 giorni. Nello stesso report l’Iss indica come nell’ultima settimana la percentuale di reinfezioni da SarS-Cov-2 risulti in leggero aumento rispetto alla settimana precedente: al 16,2% rispetto al 15,5% della scorsa settimana. E’ quanto indica l’Istituto Superiore di Sanità (Iss) nella versione integrale del rapporto settimanale ...