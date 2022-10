Vaccini e green pass | cosa si è dimenticata di dire Liliana Segre

(Di sabato 15 ottobre 2022) Con il massimo rispetto per le opinioni dell’illustre, vorrei associarmi a quanto espresso su La Verità da Daniele Capezzone, il quale ha sostanzialmente definito in gran parte inappropriato l’intervento della veneranda senatrice. Un intervento che, come ha sottolineato Capezzone, è andato ben oltre il tradizionale discorso di benvenuto che il senatore anziano rivolge ai colleghi appena insediati, toccando un ampio ventaglio di tematiche di natura storica, politica e costituzionale. Ed è proprio in merito a quest’ultimo aspetto che vorrei mi consentisse di aggiungere molto sinteticamente un paio di rilievi critici. Ora, assai correttamente laha sostenuto che “in Italia il principale ancoraggio attorno al quale deve manifestarsi l’unità del nostro popolo è la Costituzione repubblicana.” Il popolo italiano – ha poi ...

... Pfizer ammette: 'Non abbiamo testato il vaccino per fermare la trasmissione del virus'" ( Il Tempo ), seguiti da politici e critici dei, soprattutto dalle aree No Vax e NoPass. La ...... se il siero non aiuta a ridurre la diffusione del virus che causa il Covid, anche ilPass (... I sostenitori dell'efficacia dei, invece, rispondono ricordando che la protezione offre ...Il leader del movimento Diritti Civili commenta le parole della manager di Pfizer: “non bastano le scuse! E’ successo qualcosa di agghiacciante, mostruoso e assolutamente ingiustificabile. E l’immane ...– La confessione di Janine Small, presidente della sezione della Pfizer dedicata allo sviluppo dei mercati internazionali, in audizione al Parlamento europeo, sulla mancata sperimentazione del vaccino ...