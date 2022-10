Un Posto al Sole | anticipazioni | Chiara parte | Rossella si avvicina a Nunzio?

(Di sabato 15 ottobre 2022) Unalper iniziare il percorso per disintossicarsi.siper consolarlo. Arrivano le ultimedi Unal. Negli ultimi mesi abbiamo visto svilupparsi la trama attorno alla dipendenza di, dipendenza prima nascosta, poi venuta a galla quando ci sono stati i problemi che

Successivo > Successivo Fiction & Soap Unalanticipazioni 17 ottobre 2022 Martina Pedretti - 14 Ottobre 2022 Unalanticipazioni dal 17 al 21 ottobre 2022 Martina Pedretti - 14 ...La puntata di Unaldi venerdì 21 ottobre sarà ricca di colpi di scena. Chiara e Nunzio si diranno addio, quando la giovane Petrone dovrà partire per andare a disintossicarsi. Nel frattempo Jimmy e Bianca ...Lorenzo Musetti affronterà il canadese all'ora di cena. Nel pomeriggio la semi tra Wolf e Ymer, ma prima ci sono Sonego e Vavassori in doppio ...Nell'episodio di Un posto al sole del 14 ottobre Marina è finita nel covo del suo ex marito, mentre Roberto Ferri è totalmente all'oscuro di tutto ...