Un equilibrio precario Le relazioni Ue-Cina lette dell’amb Stefanini

(Di sabato 15 ottobre 2022) Lefra Unione europea esono cresciute e si sono infittite per più di trent’anni su una base di reciproca convenienza economica, commerciale e industriale. La dimensione politica internazionale vi faceva a malapena capolino, giusto in occasione di una visita del Dalai Lama o del conferimento del premio Nobel per la pace a Liu Xiaobo. Gli europei guardavano allanel prisma economico; Pechino non considerava l’Ue un interlocutore geopolitico. La comoda prospettiva non regge più. Anche i rapporti sino-europei sono sotto l’ombra della competizione fra le grandi potenze, nella quale l’Ue è un attore riluttante, essenzialmente reattivo, ma capace di manovrare non indifferenti leve economiche e regolamentari. Da mesi l’orizzonte cinese è dominato quasi ossessivamente dal XX Congresso del Partito comunista cinese (Pcc) che ...