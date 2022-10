Ultime Notizie – Vaccino Covid | Iss | “Dose booster protegge da malattia grave all’82%”

Ci sarà ancora molto da lavorare in Commissione urbanistica - presidente Massimo Pepe - per capire che piega prenderà il progetto Porta est. Le due riunioni di riscaldamento a inizio mese hanno messo ...La discriminazione dei disabili al Maradona diventa un caso. Si mobilitano avvocati e commissione consiliare alle Politiche Sociali. Interviene lo stesso Manfredi, che scriverà alla Ssc Napoli. Tutto ...Per il gioco dei grandi numeri - e per il non gioco che si è visto in casa Juventus fino a questo momento - oggi potrebbe essere il giorno giusto per il Torino. Negli ultimi 27 ...CIAMPINO (politica) - Diritti in Comune segnala la carenza di passaggi sicuri, con gravissimi disagi per chi deve raggiungere il centro cittadino a piedi o in bici ilmamilio.it - contenuto esclusivo .