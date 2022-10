Ultime Notizie Serie A | derby da paura sotto la Mole | parla Messi | i dubbi di Mourinho

Il Sole 24 ORE

... adesso stiamo seguendodi altro genere... Ma sono contento per lui. Lo conosco. Ci siamo ... Ma nelleore si registra un nuovo attivismo da parte delle aree interne al partito. Crescono, ...Per queste, comunque, gli ammortizzatori sociali a disposizione per legge hanno 'smorzato' il colpo". 15 ottobre 2022 Politica ultime notizie. Appunto di Berlusconi su Meloni, è scontro tra i due. Visco: «Bankitalia ... Ivan Juric Torino. Più complicata invece la situazione in casa Toro dove l’allenatore croato è alle prese con diverse assenze in avanti e non solo, a riportare la notizia è Il Corriere dello Sport. Il ...È successo all’aeroporto di Berlino il 12 ottobre. Un volo easyJet diretto a Milano Linate ha rischiato la collisione con un aereo Air France in arrivo da Parigi. È lite sulle cause ...