Ultime Notizie – Renzi | “Al governo con Meloni non ci andiamo e non votiamo la fiducia” – Video

(Di sabato 15 ottobre 2022) “Io lo escludo ancora più categoricamente di Fitto. Io ho detto se ci sarà unDraghi, noi, Calenda e io, voteremo a favore delDraghi. Se ci sarà un, con tutto il rispetto, è un’avversaria, la rispetto però non la voterò mai”. Lo ha detto a Sky TG24 Matteo, leader di Iv, ospite a Live In Firenze. “Chi di voi apprezza lapotrà essere contento perché lafarà la premier, chi di voi non è d’accordo con lasaprà che ci vuole un’opposizione e noi facciamo parte dell’opposizione. Quindi noi, con laalnon cie nonla” ha scandito il leader di Italia Viva. Adnkronos, ...

Sky Tg24

Dopo la puntata in diretta del Gf Vip, Giaele De Donà e Antonino Spinalbese hanno discusso su quanto trasmesso sul loro rapporto. I due infatti da qualche giorno si provocano e i loro atteggiamenti ...Il Torino di Juric non ha iniziato al meglio la stagione, con soli due successi nelle12 partite e un attacco che fatica a trovare la via del gol. Torino (3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic - Savic; ... Cronaca, notizie di oggi 15 ottobre. Precipita da pala eolica, muore operaio nel foggiano Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “misurazione” e “targeting e pubblic ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...