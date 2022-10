Ultime Notizie – Mondiali volley femminile | Usa ko 3-0 | bronzo per le azzurre

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 15 ottobre 2022) L'Italia vince la medaglia diai campionati del mondo di pallavolo. Alla Omnisport Arena di Apeldoorn lesconfiggono nella finalina gli Stati Uniti, oro ai Giochi di Tokyo, con il punteggio di 3-0 con parziali di 25-20, 25-15, 27-25. Alle 20 la finale per l'oro tra le campionesse in carica della Serbia e il Brasile.