Ultime Notizie – Ghribi Gruppo San Donato ai giovani della Tunisia | “L’Europa non è la Terra Promessa”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 15 ottobre 2022) “Quello che vediamo accadere quotidianamente in termini di immigrazione irregolare nella regione del Medineo provoca timore e turbamento sia nel Paese di origine che in quello di arrivo, con numerose ripercussioni negative che colpiscono molti aspetti sociali, politici, di sicurezza, facendo emergere uno squilibrio sociale e psicologico che minaccia le due sponde del medineo”. Lo afferma Kamel, presidenteGk Investment Holding Group e vice presidente delOspedaliero San, che esorta itunisini a “pensarci a lungo” prima di tentare di sbarcare illegalmente sulle coste europee perché il vecchio continente, colpito da pandemia e guerra, sta attraversando una grave crisi economica, non è “la...