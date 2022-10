Ultime Notizie – Europei 2032 | Milano si candida per ospitarli

TEMI: elisoccorso fvg incidente friuli incidente lauzacco incidnete fvgfvglauzacco scontro auto friuliViolento incidente a Lauzacco: interviene l'elisoccorso ...Se per alcuni mesi lesulla guerra in Ucraina erano fisiologicamente rimaste in sottofondo ... sembra confermare le difficoltà militari e politiche che il Cremlino sta affrontando nelle...Il Napoli di Luciano Spalletti vola, in campionato e in Champions League, e il tutto è frutto del lavoro svolto dall'allenatore con i giocatori azzurri e di quanto deciso dalla dirigenza e dal ...Il portiere belga ha saltato l'ultimo allenamento della squadra per un problema alla schiena: al suo posto potrebbe esserci Lunin ...