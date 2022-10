Ultime Notizie – Covid oggi Emilia | 3 335 contagi e 8 morti | bollettino 15 ottobre

(Di sabato 15 ottobre 2022) Sono 3.335 i nuovida Coronavirus, 152022 inRomagna, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri sono stati registrati 8. Nelle24 ore sono stati processati 11.927 tamponi, tra molecolari e antigenici. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive della Regione sono 33 (-3 rispetto a ieri, pari al -8,3%), negli altri reparti, sono 954 (+11 rispetto a ieri). Le persone complessivamente guarite sono 2.992 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 1.853.586, mentre si registrano 8 decessi, 18.127 dall’inizio dell’epidemia. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Guerra Russia Ucraina, ledi sabato 15 ottobre Non s'arresta il conflitto tra Russia e Ucraina , giunto ormai al suo 234esimo giorno. Secondo quanto riferito da Kiev il direttore dell'orchestra del teatro di ...... figlio d'arte - il padre Esteban è stato schiacciatore di Modena e Roma in Serie A1 fra gli anni 80 e 90), che debutterà proprio in questa occasione in SuperLega, dopo aver disputato nelle...Nel corso delle ultime ore, infatti, sembrerebbe che siano giunte in rete alcune informazioni sulle specifiche tecniche del prodotto in arrivo nei prossimi mesi. A riportare la notizia della ...Sono trascorsi ormai tantissimi anni da quando si sono perse le tracce di Angela Celentano, la bimba scomparsa misteriosamente su Monte Faito nel lontano 1996. La bambina all’epoca aveva poco più di 4 ...