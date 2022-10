Ultime Notizie – Ascolti tv | ‘Tale e Quale Show’ vince la serata

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 15 ottobre 2022)di Rai1 si confermante anche questa settimana conquistando glidelladi ieri grazie a 3.635.000 telespettatori e il 22,2% di share. La fiction di Canale 5, ‘Viola come il mare’, ha registrato invece 2.626.000 telespettatori e il 15,6%, mentre al terzo posto si è piazzato Nove con ‘Fratelli di Crozza’ visto da 1.283.000 telespettatori pari a uno share del 6,6%. Fuori dal podio, in quarta posizione, c’è Italia 1 che con il film ‘Rambo III’ ha registrato 1.123.000 telespettatori e il 6,1%, mentre Retequattro con ‘Quarto Grado’ ha totalizzato 1.063.000 ma uno share più alto, il 7,2%, per via della maggiore durata del programma. Su La7 ‘Propaganda Live’ ha raccolto 919.000 telespettatori e il 6,6%, mentre Rai2 con ‘Swat’ ha interessato 657.000 ...