Uil | Bombardieri riconfermato segretario generale

Leggi su lopinionista

(Di sabato 15 ottobre 2022) ROMA – Pierpaoloè stato rieletto all’unanimitàdella Uil durante il XVIII congresso dell’Unione dei Lavoratori che si è tenuto alla Fiera di Bologna. Il nuovo mandato didurerà fino al 2026. Il congresso ha anche rieletto all’unanimità i sei membri, compreso, della segreteria confederale. “Chiederemo al governo di perfezionare la scelta fatta sugli extraprofitti. Bisogna estenderla a tutte le aziende, non solo quelle del settore energetico”, ha detto al termine del Congresso. “Abbiamo bisogno di fare recuperare la perdita di potere reale d’acquisto a lavoratori dipendenti e pensionati. Insisteremo per scelte definitive, per interventi strutturali”. E conclude: “Il vero dramma sono i posti di lavoro che si perdono e le imprese che chiudono. E ...