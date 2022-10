Uil | Bombardieri confermato segretario generale

Il Consiglio Nazionale della,eletto dal Congresso nazionale dell'organizzazione sindacale tenuto a Bologna, ha confermato alla guida il segretario generale Pierpaoloresterà in carica per il mandato ...Pierpaoloè stato rieletto all'unanimità segretario generale delladurante il XVIII congresso dell'Unione dei Lavoratori che si è tenuto alla Fiera di Bologna. Il nuovo mandato di...Uil, Bombardieri resterà in carica per il mandato 2022-2026. Occhiuto: “tanto da fare per la nostra Calabria” Il Consiglio Nazionale della Uil, eletto dal Congresso nazionale dell’organizzazione sinda ...Bologna - Pierpaolo Bombardieri è stato confermato come Segretario Generale della Uil dal Consiglio nazionale del sindacato e resterà in carica per il mandato 2022-2026. 'Ringrazio di cuore tutti - ha ...