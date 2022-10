Calciomercato.com

... che l'anno scorso aveva centrato il sesto posto in classifica e la qualificazione ai playoff ma poi ha perso Andrea, salito al piano di sopra per allenare l'. Il suo posto come ...Turnover per Sarri rispetto all'ultima uscita; perci saranno i ... Udinese, Sottil: 'Possiamo far male alla Lazio, abbiamo identità e mentalità. Sceglierò uno tra Success e Beto' Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Gerard Deulofeu: "Mi sento il leader della squadra e voglio fare sempre meglio. Sottil Ha portato carattere e determinazione. Non mi importa del futuro, conta solo il presente" ...