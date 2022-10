Ucraina | Putin | Non c' è più bisogno di attacchi massicci - Mosca attacca Zaporizhzhia con droni kamikaze - Colpita la centrale della città

RaiNews

L'approvvigionamento idrico è normale, le pompe sono state spostate su altre linee elettriche.' Il Times: 'vuole un test nucleare al confine con l'' - guarda I RISERVISTI UCCISI - Ma a ......a casa alcuni foreign fighters pro Kiev il principe saudita Bin Salman invia materiale per dare aiuto al paese aggredito dalle truppe di Vladimir. L'Arabia Saudita invia aiuti all'Il ... Live guerra in Ucraina. la cronaca minuto per minuto, giorno 233 Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, le news. Putin: 'Non mi pento, ci muoviamo nel modo giusto'. LIVE ...Il leader russo: "Adesso non servono attacchi su vasta scala. Distruggere l’Ucraina non è un obiettivo. Gli Usa Non è il momento di parlarne" ...