Ucraina | nuovi aiuti militari dagli Stati Uniti per 725 milioni di dollari Zelensky | “Splendido regalo”

(Di sabato 15 ottobre 2022) Continuano gli attacchi delle forze russe indove, però, prosegue anche l’offensiva delle forze di Kiev che fanno sapere di avere abbattuto 5 droni kamikaze nel cielo sopra la regione di Dnipropetrovsk, nella parte orientale del Paese. Ad assicurare una nuova tranche dia Kiev sono gli, che hanno garantito 725didi armi e altra assistenza bellica. Una tranche diche per il presidente ucraino Volodymyrè “uno”. “Riceveremo, in particolare, i tanto necessari proiettili per Himars e artiglieria”, ha scritto su Twitter, aggiungendo: “L’aggressore russo sarà sconfitto, l’sarà libera”. L’annuncio Usa ...

E suipresidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e La Russa , il segretario del Pd ... c'è una guerra fra Russia e, una crisi energetica. Abbiamo bisogno di un governo che governi, ...... passando per l'emergenza Covid e quella legata alla guerra in: siete linfa vitale per la ... da chi era in prima linea nei giorni del sisma a tutti i volontari, vecchi e, che hanno ...Sono frutta fresca, cipolla aglio e tuberi, pane fresco, insalate e verdure gli alimenti più sprecati in famiglia. È quanto emerge dalle elaborazioni di Campagna Amica Sardegna ...Sono frutta fresca, cipolla aglio e tuberi, pane fresco, insalate e verdure gli alimenti più sprecati in famiglia. È quanto emerge dalle elaborazioni di Campagna Amica Sardegna ...