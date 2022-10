Ucraina | Mosca | “Attentato in centro militare Belgorod | 11 morti”

RaiNews

È il 234° giorno di guerra in. I russi, secondo quanto riferisce Kiev, hanno attaccato la città di Zaporizhzhia con droni ... Per Zelenskyè disperata ma Putin non si pente e giustifica la ...denuncia un attentato in un centro di addestramento militare nella regione occidentale russa ... come viene chiamata la guerra in. I due terroristi sono stati uccisi dai militari che hanno ... Live guerra in Ucraina. la cronaca minuto per minuto, giorno 234 - Mosca: 11 morti in attentato a centro addestramento militare Belgorod - Mosca: 11 morti in attentato a centro addestramento militare Belgorod Martedì il presidente ucraino Zelensky ha accusato il Cremlino di voler coinvolgere l'alleato nell'offensiva in Ucraina ...Elon Musk si ritira dalla guerra in Ucraina. Anzi, no. L'uomo più ricco del mondo, dopo aver chiesto al Pentagono di garantire i fondi per mantenere la sua rete satellitare ...