Ucraina | dagli Usa nuovo invio di armi

(Di sabato 15 ottobre 2022) Kiev, 15 ott. (Adnkronos) - Il governo Usa ha annunciato nuove consegne diall'per un valore totale di 725 milioni di dollari. Il pacchetto include ulteriori sistemi lanciarazzi a elevata mobilità Himars, munizioni, veicoli corazzati e forniture mediche. Ad annunciarlo è stata la Casa Bianca. "Continueremo a stare al fianco del popolo ucraino mentre difende la sua libertà e indipendenza con un coraggio straordinario e una determinazione illimitata. Le forniture che stiamo offrendo sono accuratamente calibrate per fare la differenza sul campo di battaglia per l'", ha dichiarato il segretario di Stato americano Antony Blinken. Leprovengono dalle scorte del Pentagono, ha reso noto il Dipartimento di Stato americano. Il valore complessivo dell'assistenza militare totale degli Stati Uniti ...

Il nuovo pacchetto di armiUsa leggi anche Lukashenko: "Dispiegamento dell'esercito bielorusso con truppe Mosca" Anche gli Stati Uniti nelle scorse ore hanno annunciato nuovi aiuti all', ...... appesantitoeffetti della pandemia da Covid - 19, dell'invasione russa dell'e della relativa crisi energetica. Lo ha detto ieri la segretaria Usa al Tesoro Janet Yellen durante un ...Kiev, 15 ott. (Adnkronos) - Il governo Usa ha annunciato nuove consegne di armi all'Ucraina per un valore totale di 725 milioni di dollari. Il pacchetto include ulteriori sistemi lanciarazzi a elevata ...Nuovo pacchetto di aiuti in armi all’Ucraina da parte degli Stati Uniti da 725 milioni di dollari. A riferirlo in una nota il Pentagono. Nelle nuove forniture militari non ci sono i sistemi anti-missi ...