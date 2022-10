Tuttosport – Il Torino ricorda Gigi Meroni | la Farfalla Granata

(Di sabato 15 ottobre 2022) 2022-10-15 11:56:16 Fa notizia quanto riportato poco fa da TS: Esattamente 55 anni fa ci lasciava, la. Nel giorno del Derby della Mole, ilha volutore uno dei suoi più illustri rappresentanti del passato, andato via troppo presto., infatti, aveva appena 24 anni quando, poco dopo un match tra ie la Sampdoria, venne investito da un’auto mentre attraversava corso Re Umberto. La corsa all’Ospedale Mauriziano fu vana: il calciatore morì poche ore dopo. Nonostante la sua giovane età riuscì, con i suoi modi e il suo calcio, a entrare nel cuore dei tifosi che non lo hanno mai dimenticato. A 55 anni di distanza da quel tragico pomeriggio d’autunno, ilha voluto omaggiare la ...

Tuttosport

Commenta per primo Derby da paura. Secondo, Allegri resterebbe ancora sulla panchina della Juventus anche in caso di sconfitta oggi contro il. Però aumenterebbero le possibilità di un addio a novembre. Eventuale ritiro ...- Se ne è andato Robbie Coltrane , l'amatissimo Hagrid dei film di Harry Potter. L'attore scozzese aveva 72 anni e non sono state ancora diffuse le cause della morte. Nella celebre saga ... Torino-Juve, la probabile formazione di Allegri Il campione ha regalato alla sua compagna una serata da soli per festeggiare i suoi 29 anni. Auguri speciali da parte di Giulietta ...Enea ha commentato il tredicesimo posto a Phillip Island e quando accaduto nel finale del Q1 con il portoghese ...