Tutto chiede salvezza | Federico Cesari e Fotinì Peluso | «Gli affetti che ci salvano»

(Di sabato 15 ottobre 2022) Nella nuova serie di Netflix vestono i panni di Daniele e di Nina, due ragazzi costretti a vivere per una settimana in un'ospedale psichiatrico per ritrovare loro stessi. In questa intervista,svelano qualcosa in più della loro esperienza sul set, tra nostalgia e souvenir

Appena sipiù potenza, chiama in causa subito il motore termico. Che aggiungere, si viaggia ... Ila 320.000 euro, come prezzo di partenza. Ma non preoccupatevi, avete tempo per ...Ignazio La Russa , fresco di nomina a Palazzo Madama,a Berlusconi "di dire che i suoi ... ma da noi devono passare" 10:13 Governo, Salvini: "Si va verso l'accordo su" 09:35 Camera, il ...FANO - Truffato e mazziato. È la storia di un fanese di 48 anni che ha pensato di stipulare un’assicurazione per la sua auto su internet. Prezzo conveniente e assicuratore affabile, ...Molti italiani sarebbero lieti che la guerra in Ucraina finisse, anche con la resa incondizionata di Kiev e l'annessione di quell'intero paese alla Russia di Vladimir Putin, se soltanto gas e luce rit ...