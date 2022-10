Agenzia ANSA

Membri dei gruppi di opposizione tunisini che formano il Fronte di salvezza nazionale, che comprende il movimento di ispirazione islamista Ennahdha, marciano per le strade della capitaleprotestando contro le politiche del presidente Kais Saied. 15 ottobre 2022, 15 ott. " "Quello che vediamo accadere quotidianamente in termini di immigrazione irregolare nella regione del Mediterraneo provoca timore e turbamento sia nel Paese di origine che in quello ... Tunisia, a Tunisi opposizioni in piazza contro il presidente Saied - Mondo Tunisia, a Tunisi opposizioni in piazza contro il presidente Saied