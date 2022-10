Triathlon | World Cup Tongyeong 2022 | Nicolò Strada 47° sulla distanza olimpica

OA Sport

ORDINE D'ARRIVO FEMMINILE 1 Audrey Merle 1995 FRA 4 01:57:08 00:19:27 00:00:35 01:01:22 00:00:30 00:35:15 2 Annika Koch 1999 GER 2 01:57:31 00:19:29 00:00:35 01:01:17 00:00:32 00:35:40 3 Mathilde ...... Europeo Paratrap (replica) da Lonato del Garda (BS) Telecroncaca: Davide Novelli ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta) ore 07:30series - Uomini (replica) da Cagliari ... Triathlon, World Cup Tongyeong 2022: Ilaria Zane è settima in Corea del Sud su distanza olimpica The Netherlands and Italy took top honours in Portugal on Saturday at the 2022 edition of IRONMAN 70.3 Cascais ...Race conditions were idyllic for the next World Cup of the 2022 season in Tongyeong, South Korea, as the top triathletes in the world lined up. The field c ...