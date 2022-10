Trezeguet | il vero motivo per cui è andato alla Juventus | il retroscena dopo anni

(Di sabato 15 ottobre 2022)compie 45: l’ex centravanti francese, diventato gigante con la, porta con sé unda brividi. È stato uno degli attaccanti più prolifici dei primiDuemila. È diventato leggenda della Nazionale francese e, soprattutto, della. Davidè stato uno dei primissimi esempi di bomber silenzioso, tanto fatale quanto fedele, con una storia alle spalle fatta di sacrifici e di valanghe di gol. LaPresseUna storia d’amore particolare e vera, quella che ha legato l’attaccante francese. Diecidi smodata passione, in cuiha messo a segno ben 138 reti in 245 presenze in Serie A per la Vecchia Signora. Globalmente, i gol sono ...

Juve Dipendenza

Paolo Rossi, Gianluca Vialli, Davide Carlos Tevez, giusto per rimanere in tema di prime punte. La classifica non concede ulteriori passi falsi alla banda Max. È il primobivio ......unidolo. L'obiettivo era chiaro: tornare in paradiso. Al primo anno, grazie ad alcuni giocatori lanciati come Ocampos e figure corse per dare una mano come Cavenaghi e persino David, ...