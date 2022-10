Totti contro Blasi Prima sfida in aula Lei | ' Ridammi le borse' E lui | ' Rivoglio i Rolex'

Il giudice ha rimandato la decisione a data da destinarsi. Le schermaglie tra Ilary e Francesco continuano sui social,. ma la causa di separazione entrerà nel vivo solo nel ...... ovvero raccogliere le prove del tradimento dicon Noemi Bocchi. E mentre la nuova coppia ... la prima udienza che riguarda l'accusa lanciata dalla Blasil'ormai ex marito. Scendendo nel ...La relazione Francesco Totti Noemi Bocchi va avanti alla grande. L’articolo Francesco Totti preso per la gola, la furbata della sua Noemi: la foto la dice tutta proviene da SportItalia.it Francesco To ...Annamaria Bernardini de Pace ha spiegato che nella giornata di oggi c’è stato un sostanziale “nulla di fatto” e che Ilary Blasi ...