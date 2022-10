Tottenham rinnovo a Conte durante la sosta mondiale

(Di sabato 15 ottobre 2022) Ilvuole blindare Antoniosulla panchina: pronto per lui unda 15 milioni all’anno Ilè al lavoro per ildi Antonio. Visto l’interesse di molte squadre, Juve su tutte, gli Spurs vogliono allontanare queste sirene giocando d’anticipo. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, ilvuole sfruttare la pausa dei Mondiali per avviare le trattative deldi contratto dell’allenatore (in scadenza a giugno 2023). Gli Spurs vogliono offrirgli 15 milioni di euro. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

