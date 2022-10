Torino-Juventus | Nedved | “svolta in caso di sconfitta?” | il dirigente risponde così

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 15 ottobre 2022) Laè in campo per il derby del campionato di Serie A contro il, la squadra di Massimiliano Allegri non potrà permettersi un altro passo falso dopo gli ultimi risultati deludenti. Le ultime ore sono state caldissime, tra voci e conferme da parte della dirigenza. Prima della partita ha parlato Pavel, ai microfoni di DAZN. “Andamento piatto? Sono d’accordo. Sentiamo la pesantezza della maglia. Le parole del presidente ci hanno toccato, ora bisogna reagire. Abbiamo perso le ultime due partite e alla Juve non può andare bene”. Sul ritiro: “non piace a nessuno, ma siamo in una situazione complicata. Vogliamo reagire tutti insieme dalla dirigenza all’allenatore vogliamo ricominciare da questa sera. Dall’esterno arriva tantissima negatività. Noi abbiamo cercato di spronarli e farli stare tranquilli. In questo tipo di ...