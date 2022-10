Torino-Juventus | Nedved sicuro | “I Derby si vincono in questo modo!”

(Di sabato 15 ottobre 2022) Manca pochissimo aldella Mole, tra. Nel pre partita ha parlato, ai microfoni di DAZN, Pavel, rilasciando le seguenti dichiarazioni: “Se fossi il capitano della Juve ora? Loro sanno quanto non sia bello, noi siamo in una situazione complicata. Siamo tutti uniti, dirigenza, calciatori e allenatore. Vogliamo ripartire da questa sera“. “Sentiamo la pesantezza della maglia, del momento. Le parole di Agnelli mi hanno toccato, hanno toccato tutti. Lanon può accettare, bisogna reagire tutti insieme“.Arrivabene Agnelli “Manca esperienza? Da una parte è vero, con un gruppo italiano forte era tutto più facile. Ora ci sono massimo 1/2 italiani a squadra,è preoccupante. Noi dobbiamo ...

, i bianconeri non possono sbagliare: cosa rischia Allegri Massimiliano Allegri © LaPresseDopo la gara con gli israeliani, Agnelli ha parlato chiaro: Allegri resta fino alla fine ...... però si potrebbero profilare guai ben peggiori qualora lanon riuscisse a qualificarsi ... Oggi pomeriggio ci sarà il derby contro il: una vittoria sarebbe un notevole sospiro di ...Si è conclusa la settimana europea, tra grandi gioie e grandi dolori. Adesso spazio alla Serie A. Ad aprire questa giornata di campionato sono Empoli e Monza, per poi passare al derby della Mole alle ...