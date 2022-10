Torino-Juventus | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di sabato 15 ottobre 2022) La decima giornata del campionato di Serie A mette di fronteper il derby della Mole. Si affrontano due squadre che non stanno attraversando un buon momento visti i risultati ottenuti. Ecco di seguito ledi. Ildi Ivan Juric non arriva da buoni risultati nonostante le prestazioni. I granata si trovano al decimo posto con 11 punti, nelle ultime cinque giornate hanno ottenuto una sola vittoria, tre sconfitte e un pareggio contro contro l’Empoli nell’ultima giornata per 1-1. Juric dovrà fare a meno di Pellegri e Sanabria tutti e due indisponibili. Ilscenderà in campo con la voglia di fare punti in un derby che potrebbe far svoltare la stagione. Ladi ...