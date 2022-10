Torino Juventus | è un derby da paura | Juric carica | Allegri per la svolta

Leggi su calcionews24

(Di sabato 15 ottobre 2022) Alle ore 18 in campocontroper undella Mole dasuona lavuolere Alle ore 18 in campocontroper undella Mole dasuona lavuolere. Il tecnico granata deve necessariamente fare i conti con le assenze ma ha lavorato in settimana per vincere i duelli in campo. I bianconeri in ritiro stanno cercando di ritrovare l’unione del gruppo e la forza per uscire da un momento difficile. Ilpuò essere lo spartiacque della stagione per entrambe le squadre. Ilper ...