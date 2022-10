Torino-Juventus 0-1 | Vlahovic | “Ho sempre dato tutto | nelle difficoltà si impara”

(Di sabato 15 ottobre 2022) “Sapevamo che non sarebbe stata facile, è il derby e loro sono una squadra tostissima. Per noi era importante vincere, tornare sul nostro cammino, dobbiamo continuare così, rimanere costanti e uniti”. Lo ha detto l’attaccante della, Dusan, dopo la vittoria contro ildecisa dal bomber serbo: “Scudetto perduto? Andiamo partita per partita, lanon mollerà mai. Certo che seguiamo l’allenatore, che domande banali. Abbiamo vinto, ottenuto l’obiettivo di oggi e continuiamo così”. Sul suo momento no e sul gol che può rilanciarlo: “si cresce e sidi più. Io mi metto a disposizione della squadra, una partita la gioco bene, una meno bene, ma sono sicuro che sto dando il 100% in tutte. Spero di continuare così, ...

Un fermo immagine che racchiude alla perfezione il momento di forma precaria dellauscita sì vittoriosa nel derby contro ilma protagonista di una prestazione tutt'altro che esaltante. Il momento è quello che è, per carità, ma vedere al 77' mezza squadra piegata in ...Laha battuto 1 - 0 iltornando alla vittoria nel delicato derby dopo le sconfitte in campionato con il Milan e in Champions con il Maccabi. A segnare la rete decisiva è stato Vlahovic, ...I numeri di Torino e Juventus Il Derby della Mole arriva in un momento particolare per entrambe le squadre: per i bianconeri che sembrano in crisi e per il Toro, che non vince dal 4 settembre contro i ...Una partita maschia, in grande equilibrio, con pochi guizzi, risolta nella parte finale da una zampata di Vlahovic che rilancia i bianconeri e condanna i granata. Juve che sale al settimo posto ...