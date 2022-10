Torino-Juventus 0-1 | Vlahovic decide il derby della Mole

Leggi su iltempo

(Di sabato 15 ottobre 2022)(ITALPRESS) – E'ilnumero 205. I bianconeri di Massimiliano Allegri hanno espugnato il campo delnella seconda garadecima giornata di Serie A grazie a un gol di Dusanarrivato nella ripresa. Per la, che ha così vinto la prima gara in trasfertastagione, è stata anche la seconda vittoria di fila sul campo dei cugini. Sfida che valeva tanto quella giocata oggi pomeriggio all'Olimpico Grande, con le due squadre che non sono in un momento facile e hanno tenuto buoni ritmi come conviene solitamente in occasione delle stracittadine, ma senza regalare in avvio grosse emozioni e nel complesso divertimento: Toro ...