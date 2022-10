Torino-Juve | la MOVIOLA LIVE | manca il giallo a Cuadrado per fallo tattico su Miranchuk

- Dall'#Allegriout dei tifosi bianconeri all'#Allegriin di tutti gli altri: il tecnico dellaè nell'occhio del ciclone per i risultati scadenti della sua squadra e ovviamente, mentre seono ...LE FORMAZIONI UFFICIALI:(3 - 5 - 2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Vlahovic.(3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic - Savic; Djidji, ...37' - Lazaro salta Cuadrado e trova Miranchuk, ma Bremer è bravissimo ad opporsi e a non far guadagnare un angolo all'avversario. 35' CUADRADO! - Doppio passo del colombiano ...PRIMO TEMPO 37' Lazaro dal fondo si beve Cuadrado, sul cross c'è un fallo nettissimo del colombiano, Miranchulk in area è disturbato sul tiro. 36' Aina salta Kostic hce ...