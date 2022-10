Torino-Juve | il derby per Miretti e quel pulmino decisivo | il retroscena

...con appunto l'idea di GIOCARE A CALCIO Dal primo tempo con l'Inter nella partita persa a! ... E' ora di farlo esordire! Non si può vedere una squadra come lache ne ha avuti tanti di ...... c'è chi non crede ad una ripresa della Juventus, almeno in tempi brevi: 'Lanon ha ancora ... giornalista de 'La Gazzetta dello Sport': 'Ildà sempre l'idea di una squadra che sa quello che ...Per il gioco dei grandi numeri - e per il non gioco che si è visto in casa Juventus fino a questo momento - oggi potrebbe essere il giorno giusto per il Torino. Negli ultimi 27 ...Bonucci suona la carica: Derby fondamentale, vogliamo i tre punti. L’analisi del difensore bianconero su Repubblica Torino Leonardo Bonucci è intervenuto ai microfoni de La Repubblica Torino. Le parol ...