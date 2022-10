Torino | 15 milioni per Vlasic

La Repubblica

La Juventus lo ha potuto apprezzare allo Stadium diun mese fa, quando la squadra di Allegri ... con una clausola di rescissione da 120di euro.... per un totale di oltre 2di euro messi a disposizione dalla Regione Piemonte. Le somme ...: 578.500 euro per 12 Comuni:Almese, Avigliana, Borgofranco d'Ivrea, Bricherasio, Burolo, ... Torino, un decennio e 284 milioni il grattacielo è (quasi) finito Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il 15 ottobre 1967 Gigi Meroni, ala destra del Torino, venne investito in un incidente stradale dal futuro presidente dei granata Romero ...