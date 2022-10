Tiro a segno | Mondiali 2022 | Esha Sing fa esultare l’India nella gara di pistola sportiva donne juniores

... che raccoglie la respinta di Fantoni suldi Berisha e insacca. Al minuto 81 ingenuo Rosa, ... La vittoria dell'Empoli con il1 viene proposta a una quota di 1.85 , l'eventuale pareggio con ...Con la presenza di tre cinesi e due ucraini al Ranking Match , sono cinque i Paesi in corsa per i quattro pass olimpici : Cina, Pakistan, Ucraina, India e Corea del Sud. QUALIFICAZIONI PISTOLA 10 ...Dopo una preseason in cui è finalmente tornato in campo, Ben Simmons è pronto a fare il suo nuovo debutto anche in regular season con la nuova maglia dei Brooklyn Nets. E dopo un anno di silenzio è to ...- Diretta testuale - Il commento: l'Olimpia non riesce ad entrare nell'area tedesca, e non riesce nemmeno a tenere la media richiesta nel tiro dall'arco per rimanere ...