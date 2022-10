Tennis | stop Atp Napoli causato da composizione dei campi

Leggi su anteprima24

(Di sabato 15 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiGli incontri del primo turno del tabellone di qualificazione dellaCup by Banca di Credito Popolare, torneo ATP 250, inizialmente in programma oggi, sono stati rinviati a domani, domenica 16 ottobre, e si svolgeranno alClub Pozzuoli, l’inizio dei match è fissato per le ore 10 e le partite si disputeranno a porte chiuse. Lo comunicano gli organizzatori del torneo Atp in una nota. “Il rinvio e lo spostamento – si legge nel comunicato – si sono resi necessari per consentire il ripristino deida gioco delClub, sia quelli all’interno del circolo che quello nell’Arena allestita alla Rotonda Diaz, attualmente impraticabili per motivi tecnici imprevedibili, non dipesi dall’organizzazione e causati dalla ...