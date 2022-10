Tennis paralimpico | consegnata carrozzina al giovane Felici durante l’Atp di Firenze

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 15 ottobre 2022)– In occasione dell’UniCreditOpen, la Fondazione Fiorenzo Fratini ha consegnato,l’UniCreditOpen in corso di svolgimento al Pala Wanny di, unasportiva al sedicenne Francesco, numero uno Juniores (Under 18) in Italia e numero 17 nel mondo delin. La Fondazione Fiorenzo Fratini, nella sua lunga attività di raccolta fondi, ha sempre selezionato progetti a favore di giovani in situazioni di difficoltà economica e/o fisica. L’acquisto di protesi sportive e carrozzine per diversamente abili permetterà a giovani, privi di uno o più arti o limitati nella loro mobilità, di praticare sport e misurarsi con una disciplina sportiva sia a livello amatoriale che ...