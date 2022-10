Tale e Quale Show 2022 | classifica terza puntata | ex aequo vincente per Paolantoni & Cirilli Stanlio e Ollio e Valentina Persia Clementino Valeria Marini Patty Pravo ultima

(Di sabato 15 ottobre 2022)Elena Ballerini, Rosalinda Cannavò, Samira Lui,, Alessandra Mussolini,, Andrea Dianetti, Claudio Lauretta, Gilles Rocca, Antonino Spadaccino e Francesco(affiancato dal coach Gabriele) sono i concorrenti scelti da Carlo Conti per salire sul palco della dodicesima edizione di. Chi riuscirà a primeggiare su tutti i suoi avversari e a portarsi a casa il titolo di vincitore del, convincendo la giuria formata dalla veterana Loretta Goggi e da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e un ‘giudice imitazione’ a rotazione? Scopriamo insieme, ...

show 2022, la diretta della terza puntata: commento live Alessandra Mussolini fa Lady Gaga Paolantoni e Cirilli sono Stanlio e Olio aShow 2022. Il gradimento del pubblico in ...Ogni mattina appena sveglia, la principessa esegue una skincare laprevede un prodotto ... A darleconsiglio sarebbe stata sua mamma Carole. Tuttavia, oltre a mantenere una pelle idratata e ...La classifica della terza puntata - Tale e Quale Show 14/10/2022 La giuria formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Mario Giordano valuta le performance dei talenti in gara ...Rivincita per Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli mentre Valentina Persia ha conquistato tutti nei panni di Clementino ...