Sui vaccini anti Covid-19 vi hanno sempre mentito? La falsa narrazione scatenata da Rob Roos

(Di sabato 15 ottobre 2022) Attraverso un video pubblicato sui social, l’eurodeputato olandese Robsostiene che Pfizer avrebbe ammesso che il suo vaccino contro la-19 non sarebbe stato testato per prevenire la trasmissione del virus. Il politico riporta, all’interno della clip, le riprese dell’audizione dove pone la domanda e ottiene risposta dalla responsabile commerciale di Pfizer, Janine Small. L’obiettivo finale è quello di sostenere un’accusa contro i “passaporti vaccinali” come il Green Pass, giudicandoli inutili e imposti allo scopo di obbligare la popolazione a vaccinarsi. Diversi media italianiripreso l’intervento di Rob, titolando «, Pfizer ammette: “Non abbiamo testato il vaccino per fermare la trasmissione del virus”» (Il Tempo), seguiti da politici e critici dei, ...

Non solo, ignora il fatto che certe conoscenzein generale sono note da sempre, come spiegato (lo ripetiamo) dall' editoriale del 2017 della ricercatrice Sarah Caddy dell'Università di ...Obbiettivi: la ricerca ossessiva di un consenso unanimetemi di volta in volta in agenda (l'euro, l'austerity, il Covid, i, la guerra russo - ucraina). Connotati: la compromissione (...Si leggono sui social e su alcuni giornali commenti secondo cui la Pfizer non avrebbe fatto test sul vaccino, ma sono notizie infondate. E' accaduto che un eurodeputato abbia chiesto alla Pfizer se av ...La Nota e l’endorsement della gerarchia hanno messo a tacere qualsiasi domanda, sia di carattere etico sia sulla sicurezza, presupponendo che la pandemia fosse controllabile solo con i vaccini. Che pe ...