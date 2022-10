Star Wars | “Pan Solo” nella Carbonite Il capolavoro di pane

Star Wars Addicted

'Luke Skywalker' dalla parte dell'Ucraina. L'attore Mark Hamill, che interpretava l'eroe della saga di, è diventato testimonial di una raccolta fondi per donare droni alle forze di Kiev. "Zelensky ha fatto riferimento al film in questi mesi e non è difficile capire il perché", ha detto la .....però il richiamo alla Speranza dei film dici sta no Vedremo se la speranza si tramuta in certezza! Di sicuro la sfida di oggi indicherà la Via. E dopo la sfida contro il Milan a parlare ... Star Wars Andor: Mon Mothma arriverà presto al suo punto di rottura Star Wars Addicted 'Luke Skywalker' dalla parte dell'Ucraina. L'attore Mark Hamill, che interpretava l'eroe della saga di Star Wars, è diventato testimonial di una raccolta fondi per donare droni alle forze di Kiev. (AN ...Di recente nel canone di Star Wars è stata introdotta una nuova interessante fazione Sith: vediamo tutte le sue caratteristiche!