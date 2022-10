“Sta arrivando l’ex UeD” GF Vip 7 | è attesa nella Casa dopo l’ultima foto

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 15 ottobre 2022) Si parla da giorni di 4 nuovi ingressi al GF Vip 7 e un nome è già spuntato fuori: quello di Teresa Langella. O meglio, rispuntato fuori perchétronista di UeD è data come concorrente della settima edizione del reality di Alfonso Signorini da diverso tempo, da prima che partisse. Poco prima dell’esordio, però, una pagina social dedicata al GF Vip 7 aveva smentito la partecipazione di Teresa parlando di un impegno che l’avrebbe tenuta occupata a partire dalla metà di settembre e le voci si erano placate, nonostante lei non avesse mai smentito l’indiscrezione in prima persona. Leggi anche: Andrea Dal Corso e Teresa Langella di UeD, c’è una novità: “È deciso” Teresa Langella GF Vip 7, l’indizio su Instagram Ora c’è una novità. Tra le ultime Storie Instagram di Teresa Langella un indizio prezioso ai fini della sua partecipazione al GF Vip 7 che era ...