Spyware e politica | un intreccio sinistro

(Di sabato 15 ottobre 2022) C’è un trend preoccupante che in tempi recenti lega il dominio cyber al mondo governativo e istituzionale. Negli ultimi anni, i giornalisti investigativi e i ricercatori in rete sono stati piuttosto impegnati nel tracciare, documentare e descrivere al pubblico il crescente uso di strumenti cibernetici e di sorveglianza dedicati allo spionaggio a sfondo politico. Per loro natura, glisono progettati per essere tecnologie dual-use. Questo tipo di software malevoli (o malware) è programmato per infiltrarsi nei dispositivi connessi ad internet come smartphone o computer, registrare e immagazzinare le attività dell’utente trasmettendo poi i dati a parti terze senza essere rintracciato. Se impiegati dalle Forze dell’Ordine o dall’Esercito con un appropriato mandato legale, le soluzionipossono essere di grande aiuto al settore della sicurezza ...