Spal | De Rossi | “Non so quanti anni allenerò | ma questo giorno sarà indimenticabile”

(Di sabato 15 ottobre 2022) E’ andata la prima di Daniele Desulla panchina della, match concluso a reti inviolate contro il Cittadella. “Partita non bellissima, sapevamo che poteva essere spigolosa. Dobbiamo continuare a lavorare sui principi che abbiamo provato a toccare in questi primi giorni, si può fare tanto meglio dal punto di vista tecnico e fisico, malo andremo a sistemare”, esordisce il neo tecnico, che ha poi continuato: “Mi sono dimenticato spesso della linea tratteggiata ma migliorerò anche su. L’arbitro ha gestito in maniera ottima il match, la prima espulsione c’era e doveva aiutarci e invece siamo andati troppo di fretta nel cercare la giocata. E’ andata così, i ragazzi hanno fatto una partita di grande cuore e li ringrazio”. Deha poi concluso: “Non so se ...

Prima da allenatore per Daniele De Rossi che, alla guida della SPAL, ha pareggiato 0 - 0 contro il Cittadella. Le prime sensazioni: 'Questo giorno non lo dimenticherò mai - spiega - Tutti i giocatori mi danno del tu, ma qualcuno mi ...' Daniele De Rossi è il quarto allenatore campione del mondo 2006. Niente tuta per la sua prima in panchina, ma nemmeno giacca e cravatta. Il pezzo forte sono le scarpe da ginnastica, con i colori sociali.